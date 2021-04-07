Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати тотальний локдаун по всій Україні зараз немає необхідності

Про це прем'єр-міністр заявив на сьогоднішньому засіданні уряду.

Варто відзначити що раніше Шмагаль говорив, що локдаун може бути введений по всій країні, якщо число «червоних» областей перевалить за 13 - зараз їх 11.

"По деяких регіонах, після введення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки і відповідальної роботи місцевих органів, спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

До слова, влада всерйоз розглядає додаткові заходи посилення карантину в Україні.

Як стало відомо 31 березня, в Києві вирішили посилити обмежувальні заходи. Зокрема, йшлося про обмеження роботи громадського транспорту.

Також з'явилися повідомлення про те, що в столиці можуть ввести комендантську годину.

Проте в уряді дійсно розглядають можливі заходи щодо посилення обмежень. Зокрема, можуть бути посилені патрулі Нацгвардії, які стежитимуть за дотриманням обмежувальних заходів.

Нагадавши, закриваються всі школи і дитсадки, транспорт по спецпропусках: суворий карантин вступає в силу в Києві.

Як повідомляла Politeka, локдаун в Україні: Ляшко назвав області, яким не потрібен жорсткий карантин.

Також Politeka писала, що Київ готують до серйозного посилення карантину вже з п'ятниці: закриють дитсадки і зупинять транспорт.