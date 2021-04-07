Відома співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час

Як пише Politeka.net, Дорофєєва вирушила на ефектну фотосесію без Володимира Дантеса. Дівчина зовсім не соромиться показати свою фігуру, радуючи фанатів кожним вигином.

Цього разу Надя показала, як позувала на яхті в закритому червоному купальнику. Дівчина стояла біля кромки яхти, позуючи на тлі моря і хвалячись ідеальними сідницями. У якийсь момент Дорофєєва відправила повітряний поцілунок фанатам.

Після цього Надя вже здалася на прогулянці серед гір. Красуня була в кросівках і без штанів, вражаючи стрункими ніжками.

"Якщо в стрічці тобі попалося це фото, значить скоро твоя мрія здійсниться", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ура", "швидше б уже", "Оу, сподіваюся, скоро моя мрія здійсниться", "головне, вірити в свої мрії і не здаватися і все збудеться", "це буде щось нереально круте!", "А ніжки кривенькі".

Ми писали, що популярна серед підлітків співачка Надя Дорофєєва похвалилася кількістю фанатів і звабливо прогнулася в різних позах.

У своєму Instagram популярна співачка, тренер "Голосу Країни", Надя Дорофєєва, похвалилася трьома мільйонами передплатників в TikTok.

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