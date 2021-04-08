У Луцьку поліцейські були змушені затримати пасажирів маршрутки
Інцидент стався в одному з маршрутних автобусів міста, повідомляє "Сьогодні".
Транспортний засіб, в якому перебували в два рази більше пасажирів, ніж це дозволено через карантинні обмеження, зупинили патрульні.
Водій відмовився пояснювати ситуацію і проігнорував вимогу надати свідоцтво про реєстрацію авто.
У результаті Не нього почали складати протокол, що обурило пасажирів. Деякі з них почали смикати правоохоронців за форму. Їх, за хуліганство, довелося затримати і скласти протокол.
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Зазначимо, що за добу 7 квітня в Україні коронавірус підтвердився у 19 419 осіб, госпіталізували 5 092 хворих, померли 464 пацієнти, одужали 10 032 людини.
Всього за час пандемії коронавірусом заразилося майже два мільйони українців.
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