Як вам такий вчинок підприємниці?

У Чернівцях підприємниця змусила співробітників поліції покинути магазин, в який вони прийшли з перевіркою

Як передає Politeka.net, кадри "рейду" жінка опублікувала на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Правоохоронці повідомили жінці, що в умовах "червоної" зони заборонена торгівля в непродовольчих магазинах. На що підприємниця відповіла, що така заборона є порушенням її конституційних прав.

"Ви знаєте Конституцію? Стаття 42 і 43 говорять про те, що я маю право працювати. Ви заперечуєте це? У мене є право працювати. ...До своїх матерів краще йдіть і говорите їм, що вони не мають права працювати і годувати свої сім'ї", – зазначила жінка.

Зрештою, вона попросила поліцейських покинути приміщення її магазину.



"Ви заважаєте мені працювати, виходьте на вулицю", - заявила підприємниця і порадила поліцейським"не порушувати Конституцію України".

Нагадаємо, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.

Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.

Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.