25 квітня православні українці відзначають Вербну неділю
Це велике християнське свято відзначається за тиждень до Світлого Христового Воскресіння.
Що категорично заборонено робити на Вербну неділю
- У Вербну неділю не можна прибирати і займатися побутовими справами. Також забороняється займатися фізичною працею.
- Не можна лаятися, сваритися, кричати і лихословити. Вважається, що так ви можете нашкодити собі і своїм рідним.
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- Не рекомендується розчісувати волосся. За старих часів вірили, що якщо не дотримуватися цього правила, то можна накликати на себе неприємності.
- Забороняється відвідувати заклади, де веселяться, не можна святкувати і пити алкоголь.
- Також не можна викидати старі гілочки верби-їх потрібно спалити, оскільки вважається, що вони за рік накопичили негатив.
- Фермерам у Вербну неділю не можна відправляти домашню худобу на пасовища, інакше тварини будуть часто хворіти.
- У Вербну неділю забороняється проводити поминки.
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