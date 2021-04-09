25 квітня православні українці відзначають Вербну неділю

Це велике християнське свято відзначається за тиждень до Світлого Христового Воскресіння.

Що категорично заборонено робити на Вербну неділю

- У Вербну неділю не можна прибирати і займатися побутовими справами. Також забороняється займатися фізичною працею.

- Не можна лаятися, сваритися, кричати і лихословити. Вважається, що так ви можете нашкодити собі і своїм рідним.

- Не рекомендується розчісувати волосся. За старих часів вірили, що якщо не дотримуватися цього правила, то можна накликати на себе неприємності.

- Забороняється відвідувати заклади, де веселяться, не можна святкувати і пити алкоголь.

- Також не можна викидати старі гілочки верби-їх потрібно спалити, оскільки вважається, що вони за рік накопичили негатив.

- Фермерам у Вербну неділю не можна відправляти домашню худобу на пасовища, інакше тварини будуть часто хворіти.

- У Вербну неділю забороняється проводити поминки.

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