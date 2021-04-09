Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оцінив можливість введення локдауну в країні

Як передає Politeka.net, чого чекати населенню в найближчі тижні чиновник розповів в ефірі "Право на владу" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Степанов зазначив, що попри наявність 13-ти регіонів в "червоній" карантинній зоні, МОЗ поки не планує оголошувати загальнонаціональний локдаун.

"Більше того, хочу сказати, що за показниками Івано-Франківська область вже завтра буде переведена в жовту зону. Також найближчим часом буде і з Закарпатською областю", - заявив міністр.

Зазначимо, що за минулу добу, 8 квітня, в Україні коронавірус діагностували у 19 676 осіб, госпіталізовано 4 936 хворих, померли 419 пацієнтів, одужали 11 221 людина.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 1 823 674 людини.

Нагадаємо, 7 квітня під час засідання Кабміну було вирішено внести зміни до постанови Про карантин, прийнятої ще 9 грудня. Тепер частина обмежень для» червоної " зони чекає ослаблення.

Зокрема, тепер у цих областях зможуть працювати хімчистки, а також буде дозволено продаж садових матеріалів.

Нагадаємо, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.

Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.

Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.