Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оцінив можливість введення локдауну в країні
Як передає Politeka.net, чого чекати населенню в найближчі тижні чиновник розповів в ефірі "Право на владу" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Степанов зазначив, що попри наявність 13-ти регіонів в "червоній" карантинній зоні, МОЗ поки не планує оголошувати загальнонаціональний локдаун.
"Більше того, хочу сказати, що за показниками Івано-Франківська область вже завтра буде переведена в жовту зону. Також найближчим часом буде і з Закарпатською областю", - заявив міністр.
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Зазначимо, що за минулу добу, 8 квітня, в Україні коронавірус діагностували у 19 676 осіб, госпіталізовано 4 936 хворих, померли 419 пацієнтів, одужали 11 221 людина.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 1 823 674 людини.
Нагадаємо, 7 квітня під час засідання Кабміну було вирішено внести зміни до постанови Про карантин, прийнятої ще 9 грудня. Тепер частина обмежень для» червоної " зони чекає ослаблення.
Зокрема, тепер у цих областях зможуть працювати хімчистки, а також буде дозволено продаж садових матеріалів.
Нагадаємо, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.
Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.
Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.