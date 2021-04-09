Молитва для українців на кожен день-вона має цілющі і рятівні слова

У ці квітневі дні у православних християн триває Великий піст.

Просити захисту і доброти небес можна у Пресвятої Богородиці Марії.

Молитва до пресвятої Богородиці Марії:

"Пресвята Діва, без гріховної плями зачатий і в самому твоєму Непорочному зачатті освячена всіма дарами Святого Духа, згідно призначеного тобі безмірного гідності Божої Матері! Ти Богом від вічності була призначена на те, щоб разом з твоїм сином стерти голову ворога нашого роду, пекельного змія, і тим примирити людство з Богом.

Ти цариця створінь усього світу, чесніше Херувим і славнейшая без порівняння Серафим. Тебе, єдину у Христі, Всемогутній збагатив усіма скарбами Своєї ласки, так що серед творів рук навіть думкою не можна собі уявити величної справи рук Божих. І не тільки за життя, але і в твоєму успінні відзначив тебе Бог вище всіх, переселивши тебе з душею і тілом в нетлінному житті.

Мати Ісуса Христа тобі всі зобов'язані, тому що ти дала нам Бога, Спасителя нашого, а через нього ти зберегла нас від смерті і дарувала нам життя. Пресвята Богородице, хто зуміє висловити велич твоєї материнської любові до нас? Хто ж зможе перерахувати ті всі твої щедрі благодіяння, якими обдаровуєш своїх дітей?

Тому і моя любов до тебе летить, тому що знаю, що ти не зневага малим і нужденним даром любові мого серця, але приймеш його ласкаво, тому що від століття ще ніхто не чув, щоб ти когось, хто вдається до твого серця, без надії залишила. У тій вірі прошу тебе, мила мати і мій притулок, будь милостива до мене, що величаю твоє непорочне зачаття і закликаю Твоє святе ім'я: Марія! Амінь."

До слова, 25 квітня православні українці відзначають Вербну неділю

Це велике християнське свято відзначається за тиждень до Світлого Христового Воскресіння.

Що категорично заборонено робити на Вербну неділю

- У Вербну неділю не можна прибирати і займатися побутовими справами. Також забороняється займатися фізичною працею.

- Не можна лаятися, сваритися, кричати і лихословити. Вважається, що так ви можете нашкодити собі і своїм рідним.

- Не рекомендується розчісувати волосся. За старих часів вірили, що якщо не дотримуватися цього правила, то можна накликати на себе неприємності.

- Забороняється відвідувати заклади, де веселяться, не можна святкувати і пити алкоголь.

- Також не можна викидати старі гілочки верби-їх потрібно спалити, оскільки вважається, що вони за рік накопичили негатив.

- Фермерам у Вербну неділю не можна відправляти домашню худобу на пасовища, інакше тварини будуть часто хворіти.

- У Вербну неділю забороняється проводити поминки.

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