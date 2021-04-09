Співачка Надя Дорофєєва збентежила і свого чоловіка Володимира Дантеса, і публіку несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливих позах, супроводивши їх приголомшливим зізнанням.

На тлі фантастичного гірського пейзажу співачка розкріпачилася, млосно задерши голову й відкривши ротик. Більш того Дорофєєва грайливо розставила ніжки. Зірка була в зручному вбранні для прогулянки: рваних джинсах і зеленому світшоті, а також теплій курточці, яку приспустила на плечі.

У підписі Надя зізналася, що їй приносить задоволення:

"Топ-3 моїх джерел дофаміну:

1.креативний, творчий процес і момент написання пісні. Коли все складається і ти розумієш: "ось же воно!"

2.смачна їжа, особливо коли готує кохана людина

3.краса у всіх її проявах! В людях, в природі, в красивих речах 💕

А що тобі приносить задоволення?".

Примітно, що одним з перших в коментарях відгукнувся її чоловік. Дантеса особливо вразив другий пункт у списку Наді, щодо їжі.

"Теж обожнюю, коли готує кохана людина. Тому сам собі і готую😂 😂 😂 😂", - написав він, і тут же отримав реакцію коханої: "@vladimirdantes Вова😂".

"в голосину!)))) Не можу зупинитися щоб не іржати))))", - їх бесіда потішила інших користувачів.

Коментуючі обговорили Надін лук та її ТОП-3:

"Ну яка ти💔"

"аналогічно☺️ще танці танці танці❤️"

"2. Пункт жиза 😍 🍕"

"Коли дивлюся на тебе❤️"

"Яка гарна!! Від твоїх фото😍❤️🔥"

"О, Надюша, ти чудова😍"

"Музика, подорожі та цікаві люди❤ ️ ❤️❤️ - це моє джерело натхнення"

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