Співачка Надя Дорофєєва збентежила і свого чоловіка Володимира Дантеса, і публіку несподіваним одкровенням
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливих позах, супроводивши їх приголомшливим зізнанням.
На тлі фантастичного гірського пейзажу співачка розкріпачилася, млосно задерши голову й відкривши ротик. Більш того Дорофєєва грайливо розставила ніжки. Зірка була в зручному вбранні для прогулянки: рваних джинсах і зеленому світшоті, а також теплій курточці, яку приспустила на плечі.
У підписі Надя зізналася, що їй приносить задоволення:
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1.креативний, творчий процес і момент написання пісні. Коли все складається і ти розумієш: "ось же воно!"
2.смачна їжа, особливо коли готує кохана людина
3.краса у всіх її проявах! В людях, в природі, в красивих речах 💕
А що тобі приносить задоволення?".
Примітно, що одним з перших в коментарях відгукнувся її чоловік. Дантеса особливо вразив другий пункт у списку Наді, щодо їжі.
"Теж обожнюю, коли готує кохана людина. Тому сам собі і готую😂 😂 😂 😂", - написав він, і тут же отримав реакцію коханої: "@vladimirdantes Вова😂".
"в голосину!)))) Не можу зупинитися щоб не іржати))))", - їх бесіда потішила інших користувачів.
Коментуючі обговорили Надін лук та її ТОП-3:
"Ну яка ти💔"
"аналогічно☺️ще танці танці танці❤️"
"2. Пункт жиза 😍 🍕"
"Коли дивлюся на тебе❤️"
"Яка гарна!! Від твоїх фото😍❤️🔥"
"О, Надюша, ти чудова😍"
"Музика, подорожі та цікаві люди❤ ️ ❤️❤️ - це моє джерело натхнення"
Нагадаємо, відомий український музикант і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про незвичайне прохання своєї дружини
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