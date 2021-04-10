Українці найближчими днями відчують на собі магнітні бурі
Про це йдеться в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.
Магнітна буря, за словами вчених, "червоного" рівня G1, і відбудеться відбудеться в п'ятницю, 16 квітня.
17 квітня також очікуються метеоповнення, але вже не такі сильні.
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У ці дні у метеозалежних людей можлива аритмія серця, шум у вухах, скачки тиску головний біль, перевтома і безсоння.
Деякі будуть відчувати психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.
Бурю відчують, в першу чергу, люди похилого віку, а також сердечники, гіпертоніки і ті, хто має хронічні захворювання. Лікарі радять цим категоріям тримати лікарські препарати напоготові.
Щоб уберегтися від геомагнітної бурі потрібно: висипатися, не планувати особливо важкі завдання на роботі, відмовитися від спиртного і кави, не перевантажувати шлунок важкою їжею (смаженої і копченої), приділяти більше часу прогулянкам на свіжому повітрі, при цьому уникаючи перевтоми.
Людям з груп ризику необхідно контролювати тиск і стежити за самопочуттям.
Нагадавши, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.
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