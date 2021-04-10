Українці найближчими днями відчують на собі магнітні бурі

Про це йдеться в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.

Магнітна буря, за словами вчених, "червоного" рівня G1, і відбудеться відбудеться в п'ятницю, 16 квітня.

17 квітня також очікуються метеоповнення, але вже не такі сильні.

У ці дні у метеозалежних людей можлива аритмія серця, шум у вухах, скачки тиску головний біль, перевтома і безсоння.

Деякі будуть відчувати психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Бурю відчують, в першу чергу, люди похилого віку, а також сердечники, гіпертоніки і ті, хто має хронічні захворювання. Лікарі радять цим категоріям тримати лікарські препарати напоготові.

Щоб уберегтися від геомагнітної бурі потрібно: висипатися, не планувати особливо важкі завдання на роботі, відмовитися від спиртного і кави, не перевантажувати шлунок важкою їжею (смаженої і копченої), приділяти більше часу прогулянкам на свіжому повітрі, при цьому уникаючи перевтоми.

Людям з груп ризику необхідно контролювати тиск і стежити за самопочуттям.

Нагадавши, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.

Як повідомляла Politeka, українців попереджали про випробування в березні, хто в групі ризику.

Також Politeka писала, у NASA вперше дізналися, який клімат на Марсі: "від -20 градусів до...".