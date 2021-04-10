Відома співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", похвалилася фото з відпочинку
Санта Дімопулос запам'яталася українця після приходу в групу"ВІА Гра". Красуня також була в складі групи Queens, а в 2020 році перемогла в шоу "Танці з зірками". Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де частенько ділиться кадрами з особистого життя.
Як пише Politeka.net, Санта поділилася новим фото з відпочинку. Цього року співачка Санта Дімопулос вже тричі відпочивала в ОАЕ. Схоже, держава в Аравійському півострові дуже подобається знаменитості.
Санта Дімопулос показала знімок, на якому зображена в міні-шортиках, хвалячись підтягнутими формами і засмагою.
"Bluewaters Island-новий грандіозний проект Дубая, рукотворний острів 💙 територія поділена на п'ять зон: житлову, торгову, розважальну, готельну і пляжну. У центральній частині знаходиться найвище в світі колесо огляду-Ain Dubai. А я в захваті від великого і чистого пляжу», - написала вона.
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Користувачі Мережі захоплюються рукотворним островом і красою артистки.
"Шикарне місце для прогулянок ввечері, ну і вранці . А Санта як завжди🔥", "приклад для наслідування", "досконалість!для багатьох приклад і стимул", "Ой, так красиво! Еталон жіночої краси", - пишуть в коментарях.
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