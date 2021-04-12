Популярна співачка, красуня обожнювана мільйонами Надя Дорофєєва показала свій недільний ранок після душу

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Дорофєєва розмістила Селфі з ванної кімнати, де позує в білосніжному халатику і рушник на голові. Спокусливий образ дівчина доповнила склавши губки бантиком, для поцілунку.

На фото Дорофєєва постала в білосніжному халаті і такому ж рушнику на голові, закрученому у вигляді тюрбана. Зірка посилає всім свої шанувальникам повітряний ніжний поцілунок. Дівчина знаходиться прямо у ванній, після прийняття душу, на тлі видно душова кабінка, ще спітніла від недавнього використання.

За висловом очей Наді видно, що дівчина в грайливому настрої, вона сміється і цілує своїх улюблених шанувальників, які дарують їй свою любов, і надихають на нові звершення.

У своїх сторіс Надя хвалиться, що її порівнюють зі співачками зі світовим ім'ям, такими як Біллі Айліш, адже знаменитість постійно працює над своїм вокалом, фігурою і намагається не відставати від часу, підхоплюючи нові віяння, які так подобаються молодому поколінню цінителів музики.

У сторіс немає можливості коментувати фото, проте інші фото зірки завжди засипають такими компліментами, як " яка красива!! Від твоїх фото😍❤️🔥", " О, Надюша, ти чудова😍", " музика, подорожі та цікаві люди❤ ️ ❤️❤️ - це моє джерело натхнення", "Красуня🖤", "яка тииии😍 😍 😍", " яка красива😍 🔥".

Не так давно Надя опублікувала фото з відпочинку з видами гірських пейзажів. Дівчина позувала на борту катера, а навколо розкинулася неймовірними красотами природа гір, води і неба. Дорофєєва зізналася, що їй приносить задоволення.

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