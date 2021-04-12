Українцям розповіли, як цього року в країні святкуватиметься Великдень в умовах карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна".

Як відомо, православні в Україні святкуватимуть Великдень 2 травня. На тлі цього в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження у святковий день.

Так, головний санітраний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що у питанні проведення великодніх свят треба знайти найоптимальніше і компромісне рішення.

Він нагадав, що зараз для церков і храмів уже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зоні. Але священнослужителі вірогідніше за все проситимуть пом'якшити обмеження у Великдень.

"Ми хочемо, щоб хтось був в храмі, але з дотриманням усіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Пасхи онлайн, який був в минулому році", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що закривати храми на Великдень влада поки що не планує. Рішення про формат і перелік обмежень на свята у відомстві очікують напрацювати вже протягом цього тижня. Для цього проводяться переговори з релігійними організаціями та їхніми лідерами. Однак, як прогнозує Ляшко, це буде "важкий діалог".

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