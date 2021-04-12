Епідемія коронавірусу в Україні може закінчитися вже протягом трьох тижнів, однак лише за умови, що всі громадяни будуть носити захисні маски

Як передає Politeka, про це сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю Яніні Соколовоій.

Так, за словами Ляшка, для подолання епідемії українцям необхідно постійно носити маски.

"Є дослідження CDC (Центру з контролю і профілактиці захворювання в США, - ред.). Вони сказали, що якби всі люди протягом трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусна хвороба була б подолана", - зазначив Ляшко.

Також головний санітарний лікар країни закликав людей уникати масових скупчень, робити щеплення від ковіду, регулярно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Він також наголосив, що наразі МОЗ має завдання забезпечити вакцинування більшості дорослого населення (70%) до кінця 2021 року.

"Тобто мені як санітарному лікарю потрібно організувати близько 47 млн уколів впродовж 2021 року населенню від 18 років", - розповів Ляшко.

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