Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька вразила шанувальників фентезійним образом у чорній шкірі

Не так давно група натякнула шанувальникам на те, що готується до випуску нового кліпу. У зв'язку з цим на їх сторінці в Instagram почали з'являтися інтригуючі фото і відео, які покликані зацікавити людей в майбутньому Контенті. Як повідомляє Politeka.net, Зарицька також вирішила подражнити шанувальників, показавши свій новий образ в антуражі майбутнього кліпу.

Так, виконавиця опублікувала знімок, на якому вона позує в образі томної ельфійки. На ній ефектне чорне плаття з матеріалу під шкіру і з відкритими плечима. У такому вбранні пишнотіла красуня не може не виглядати зухвало.

Головною родзинкою образу стали ельфійські вушка, завдяки яким Зарицька відразу перетворилася на героїню атмосферного Фентезі. Виконавиця позує на загадковому зеленому тлі, оточена рослинами.

"Заблукала в лабіринтах темряви", - підписала знімок Олександра.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Дуже красивий лісовий ельфік. М'ятний", "обожнюю", "це щось нереальне", "Краса", "крутезна", -пишуть люди.

Раніше Зарицька поділилася фото, на якому позувала в чорній маєчці, здивувавши пишними формами. Головне, на що зірка попросила звернути увагу, це на її обличчя. Олександра здивувала змінами в зовнішності," розмалювавши " лоб і щоки.

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