Місцева влада вирішила продовжити карантин

Як передає Politeka.net, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу, діятимуть до 30 Квітня.

Таке рішення прийняла Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Дніпро.

Так, робота нічних клубів і дискотек в Дніпрі буде і далі під забороною. Кафе, Бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм.

У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи на винос.

Учні 5-11 класів продовжать навчання Дистанційно, а от молодша школа та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Раніше ми писали про те, що Кабмін вніс важливі зміни до постанови Про карантин і введення обмежувальних протиепідемічних заходів.

Так, Уряд затвердив перелік видів економічної діяльності, за яким ФОПи і наймані працівники з "червоних" зон карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги в розмірі 8000 гривень.

З наступного тижня дані категорії громадян, зареєструвавшись в "Дії", можуть подавати заявку, щоб отримати державну допомогу.

Нагадавши, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.

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