Колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, опублікувала гаряче фото

Після 15 років існування група "НеАнгели" припинила своє існування, повідомляє Politeka.net. Тепер гарячі солістки виступатимуть в дуеті лише на закритих заходах.

Зараз же обидві будують сольні кар'єри. Зокрема, минулого місяця Слава презентувала кліп на пісню "911". Крім того, що артистка займається творчістю, виховує двох дітей, вона також встигає вести сторінки в Instagram.

Цього разу руда "бестія" опублікувала знімок, на якому не було видно обличчя моделі, але її фігура просто вражала.

Красуня позувала в купальнику з глибоким декольте, з якого визирали "кульки" - пишний бюст. Поясок на талії підкреслив її стрункість.

Також на зірці була сорочка, яку вона розчахнула.

"Настрій: "Статуси ВКонтакте"🤪", - написала Слава.

Всього за три хвилини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"До літа готова на всі 100 🔥❤️", "гаряче🤤 🤤 🤤", "на такі С**і можна годинами медитувати", "спасибі вам за НеАнгелів", "ти така класна яскрава спасибі", - написали користувачі Мережі.

Відзначимо, артистка поділилася знімком, який був зроблений в п'ятизірковому готелі Єгипту.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Слава поділилася секретами краси. По-перше, зірка розповіла, що головне - це здоровий сон, потім потрібно змивати макіяж, а також зволожувати шкіру.

Нагадавши, Камінська в шкірі козирнула принадами, показавши, що робитиме після розпаду "НеАнгелів": "Ти ж мати!".

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська з " НеАнгелів "зважилася показати обличчя після пластики без макіяжу:" ось уже 13 років...".

Також Politeka писала, Схудла Камінська показала нову себе, з" неангелами "покінчено назавжди:" з прем'єрою!".