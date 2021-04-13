14 квітня православні українці вшановують пам'ять мученика Авраамія болгарського

Відомості про життя святого Авраамія болгарського дуже скупі і відомі в основному з літературних пам'яток XVII століття, пише "litopys.net".

Відомо, що будучи заможною людиною, він займався торгівлею і неодноразово відвідував Візантію і Русь, де і познайомився з християнством. Згодом і сам прийняв святе хрещення з ім'ям Авраамій.

У місті Булгар Великий, що в пониззі Волги, Святий почав проповідувати Євангеліє, за що і постраждав від своїх співвітчизників.

Мученика довго і жорстоко катували, але він не зрікся Христа. Тоді Авраамія четвертували і відсікли його чесну главу.

Після смерті праведника місто Булгар згорів майже дотла. Російські літописці відзначали тоді, що ці пожежі Господь посилав як покарання за невинну кров Авраамія.

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Святий мучениче Авраміє! Молимо Тебе: допомагай нам, грішним рабам Божим (ім'я), твоїми молитвами у всіх скорботах, потребах і обстоянііх наших, зберігай нас, святий храм (будинок) Цей і прихід цей від усякого зла і усякої напасті, наіпаче ж споспешествуй вічного спасіння нашому. Їй, смиренно молимо тя, угодниче Божий: моли Христа Бога нашого, нехай він відверне від нас всякий гнів, на ни рухомий, та позбавить нас від мереж вражиих, томління в полоні гріха і мук адових і нехай сподобить нас, недостойних, праворуч Собі дива на Суді Своєму праведнем і ввійти у вічний спокій святих Його; идеже святкуючих глас тривалий і невимовна насолода зрящих доброту лиця Його: і тако возможем з тобою і всіма святими прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа, Тройцю Єдиносущну і Нероздільну, на віки віків. Амінь.

Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

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