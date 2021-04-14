У футбольному клубі запевняють, що гравці підтримали

Білоруський футбольний клуб вирішили відправити працювати у колгосп через постійні програші

Як передає Politeka, про це повідомляє ТСН з посиланням на by.tribuna.com.

Мова йде про футбольний клуб "Рух Брест". Гравців ФК вирішили відправити у колгосп після серії матчів без перемог.

Спортивний директор команди Сергій Присяжнюк розповів, що дане рішення підтримали і самі футболісти.

"Це наше командне рішення. Хлопці підтримали. Хтось до церкви їздить, свічки ставить, а ми вирішили з'їздити в колгосп. Ніхто з футболістів не був проти. Легіонери теж поставилися нормально. Вони ж частина команди", - наголосив Присяжнюк.

За словами Присяжнюка, це ідея всього колективу.

При цьому відомо, що пресслужба ФК "Рух Брест" заборонила гравцям давати коментарі з приводу такої незвичайної ідеї.

У виданні, посилаючись на власні джерела, стверджують, що ідея відправити футболістів працювати в колгоспі належала аж ніяк не гравцям, а директору команди Олександру Зайцеву.

"Таким чином він хотів показати, як заробляють гроші звичайні білоруси", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що три перші матчі чемпіонату Білорусі-2021 "Рух Брест" зіграв внічию. Наступний поєдинок після поїздки в колгосп брестські футболісти виграли з рахунком 1:0 і посіли шосте місце в турнірній таблиці.

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