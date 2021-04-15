Відома українська гімнастка Даша Ульянова, яка перемогла в "Холостяк-10", показала себе в провокаційному образі

Як пише Politeka.net, пекуча брюнетка не так давно стала переможницею шоу" Холостяк", хоча і не змогла побудувати відносини з Максом Михайлюком, але стала дуже популярною серед українців. За дівчиною стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де красуня радує цікавими образами.

Цього разу красуня позувала в чорній сукні без білизни. Даша спустила бретельки наряду, роблячи знімок максимально запальним. Ульяновій довелося тримати рукою бюст, щоб нічого не засвітити на кадрах.

"Можна не вибирати яка краще", - написала Даша під фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау", "дуже спокусливо", "неймовірна", "Даша, люблю", " Ах, троянди... Троянда".

Раніше ми писали, що гімнастка Даша Ульянова показала, наскільки змінилася.

Красуня в своєму Instagram, в якому у неї 309 тисяч передплатників, опублікувала фото, зроблене багато років тому. Видно, що переможниця проекту була трохи повніше, ніж зараз, але також явно помітно, що губи красуні стали набагато більше.

Нагадаємо, роздягнена Ульянова з " Холостяка» наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули

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