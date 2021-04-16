В Україну йде похолодання і дощі

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, 17 і 18 квітня стовпчики термометрів не піднімуться вище 13 градусів по всій Україні.

"Завтра на Заході, а в неділю на півночі місцями навіть +4+9 градусів", - зазначила Діденко.

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Згідно з прогнозом синоптика, в суботу не варто очікувати опадів, але в західних регіонах країни можливий сніг.

А от у неділю, 18 квітня, дощі накриють Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини.
Діденко також зазначила, що в період 20-22 квітня погода також не буде радувати українців - очікується похолодання і дощі.

Варто відзначити, що починаючи з 16 квітня магнітні бурі атакують метеозалежних українців.

Вщухне вона не раніше 19 квітня.

Піком цього метеоудару стане магнітна буря 17 квітня 2021 року: в ранкові години сила її удару буде досягати п'яти балів.

У цей час вірогідні головні болі, запаморочення, задишка і тахікардія, загострення хронічних захворювань.

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