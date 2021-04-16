В Україну йде похолодання і дощі

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, 17 і 18 квітня стовпчики термометрів не піднімуться вище 13 градусів по всій Україні.

"Завтра на Заході, а в неділю на півночі місцями навіть +4+9 градусів", - зазначила Діденко.

Згідно з прогнозом синоптика, в суботу не варто очікувати опадів, але в західних регіонах країни можливий сніг.