Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала шанувальникам кардинальні зміни у своїй зовнішності

Відома виконавиця вирішила порадувати фанатів свіжими фото на офіційній сторінці групи в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках співачка з'явилася в досить несподіваному вигляді. Справа в тому, що її колір очей змінився на яскраво-фіолетовий. Судячи з усього, Олександра домоглася такого ефекту за допомогою фото-редакторів.

Виконавиця позувала в білій сорочці, верхні гудзики якої вона розстебнула, щоб кокетливо приспустити наряд з одного плеча. Чуттєвий макіяж з нюдовой помадою і підведеними очима зробив її образ більш виразним. За дівчиною можна побачити буйну зелень.

"Мої фіалкові очі бачать всі ваші відгуки про нашу нову пісню. І душа від них розквітає. Я дуже-дуже рада, що вам сподобалося! І дуже вдячна, що ви ділитеся своїми враженнями. Кожен коментар важливий для мене!", - підписала фото Зарицька.

Шанувальники співачки оцінили фото.

"Яка гарна", "Хіната, це ти?", "Красуня", "ти дуже красива. В тобі зібрали магію м'яти і фіалки", "Сашуня, ти як завжди красуня«,» неймовірна", "Спасибі з США! Нам дуже подобається ваша музика", - пишуть люди в коментарях.

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