В Україні різко подорожчала картопля

Про це передаютьу прес-службі Державної служби статистики України.

Повідомляється, що з початку поточного року картопля щомісяця додавала в ціні і, в кінцевому підсумку, подорожчала в цілому на 19,9%. Так, якщо в січні картопля коштувала в середньому 10,15 гривень за кілограм, то в березні її вартість піднялася до 12,17 гривень за кілограм.

Наприклад, в лютому вартість картоплі була - 11,87 гривень за кілограм, тому за місяць вона подорожчала на 2,53%.

А ось у порівнянні з 2020 роком картопля стала дешевшою на 5,59%. У березні минулого року він коштував 12,89 гривень за кілограм, а в березні 2021 року вже 12,17 гривень за кілограм.

Раніше ми писали, що в Україні померла породілля, яка виношувала двійню - жінка була хвора ковидом.

Дівчина мала вкрай важку пневмонію з тотальним ураженням легень.

За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірини Шамрай, жінка померла після пологів - новонароджені зараз знаходяться під наглядом лікарів обласної дитячої лікарні.

"Жінка була з Вознесенська ... розтин показав важку ковидну пневмонію. Тотальна поразка обох легень", - розповіла Ірина.

До слова, глава МОЗ Степанов виступив з важливою заявою перед Великоднем:"особливий режим".

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