В Україні різко подорожчала картопля
Про це передаютьу прес-службі Державної служби статистики України.
Повідомляється, що з початку поточного року картопля щомісяця додавала в ціні і, в кінцевому підсумку, подорожчала в цілому на 19,9%. Так, якщо в січні картопля коштувала в середньому 10,15 гривень за кілограм, то в березні її вартість піднялася до 12,17 гривень за кілограм.
Наприклад, в лютому вартість картоплі була - 11,87 гривень за кілограм, тому за місяць вона подорожчала на 2,53%.
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А ось у порівнянні з 2020 роком картопля стала дешевшою на 5,59%. У березні минулого року він коштував 12,89 гривень за кілограм, а в березні 2021 року вже 12,17 гривень за кілограм.
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