У суботу на шостому тижні Великого посту відзначається велике свято-Лазарева субота
Це свято не має точної дати і щороку випадає на різні числа.
Цього року Лазарева субота припадає на 24 квітня. На наступний день, 25 квітня, Вербна неділя або свято Входу Господнього в Єрусалим, а зовсім скоро, через тиждень, Великдень — 2 травня.
Лазарева субота — єдиний день під час Великого посту, коли дозволено їсти рибну ікру. Також в Лазареву суботу можна готувати страви з риби, але їсти їх можна тільки на наступний день — у Вербну неділю.
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Традиційно на Лазареву суботу пекли пісні гречані млинці, варили каші, які заправляли олією, запікали картоплю.
Також в цей день, як і на будь-яке свято під час посту, дозволяється вжити трохи червоного вина.
Крім того, за два тижні до святкування Великодня, в Україні 19 квітня починається Вербний тиждень.
Великдень цього року припадає на 2 травня.
У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.
Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.
Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".
Що не можна робити в Вербний тиждень
прийнято утримуватися від їжі тваринного походження;
заборонено лаятися, лихословити;
на Вербну неділю забороняється шити і в'язати, під забороною домашні роботи і прибирання.
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