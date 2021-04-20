В Уркаїну йдуть похолодання і дощі
Як передає Politeka.net, прогнозом на поточний тиждень поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, опади 21 квітня очікуються майже по всій території країни.
"Дощі йтимуть з перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце і суху погоду цілий день - навряд чи", - зазначила Діденко.
Синоптик зазначила, що в середу термометри показуватимуть від 10 до 15 градусів тепла, але на північному сході України температура опуститься до 8-12 зі знаком "плюс".
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