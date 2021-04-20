В Уркаїну йдуть похолодання і дощі

Як передає Politeka.net, прогнозом на поточний тиждень поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, опади 21 квітня очікуються майже по всій території країни.

"Дощі йтимуть з перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце і суху погоду цілий день - навряд чи", - зазначила Діденко.

Синоптик зазначила, що в середу термометри показуватимуть від 10 до 15 градусів тепла, але на північному сході України температура опуститься до 8-12 зі знаком "плюс".

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Діденко попереджає, що вже починаючи з п'ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на захід і Північ.
"А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг", - підсумувала синоптик.

Згідно з даними Укргідрометцентру, грози 21 квітня вірогідні майже на всій території країни, крім Сходу та Одеської області.