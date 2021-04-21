Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе пояснив, чому не їздить з концертами в Росію і "Л/ДНР"

Своєю думкою він поділився виданню "Собеседник".

Артист відмовився від російського ордена Дружби і не шкодує про це.

"Раніше у мене було багато роботи в Росії - і досі звуть. Приходять зворушливі листи звідти. Але я вирішив для себе вчинити саме так: від ордена Дружби відмовився і не шкодую про це. Може, я не правий, але завжди роблю так, як вважаю за потрібне. Хочу себе поважати", - заявив Кікабідзе.

Крім того артист розповів про концерти на тимчасово окупованих територіях.

"Вони під виглядом концертів хотіли, щоб я тільки приїхав до них, а потім вони б мене розстріляли. Я ж не визнаю цю ситуацію, ці нібито Республіки. Вони б мене заарештували", - резюмував Кікабідзе.

Крім того ми писали, що президент України підписав закон, який передбачає новий вид військової служби.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Закон вводить новий вид військової служби-військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період.

У цей період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві або зараховані до військового оперативного резерву.

На резервістів будуть поширюватися ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, передбачені для мобілізованих громадян.

Закон вводить кримінальну відповідальність за ухилення від призову.