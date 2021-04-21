Тисячі українських лікарів під час пандемії вирішили не наражати себе і своїх близьких на небезпеку, і вирішили звільниться

Так, наприклад, у Харкові з початку карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу, звільнилися понад 2 тисячі медиків.

Про це 21 квітня на черговій сесії Харківської міської ради повідомила заступник мера Світлана Горбунова-Рубан, передає "newsroom".

Вона розповіла, що зараз в клініках не вистачає терапевтів, анестезіологів, кардіологів, інфекціоністів. Щоб сформувати бригади для роботи з пацієнтами, хворими COVID-19, необхідні також фельдшери, лаборанти та медсестри.

У міськздраві розглядають можливість залучити до роботи інтернів і випускників медичних вузів, але бюджетників найняти на таку роботу не можуть, а контрактники не хочуть йти в коронавірусні бригади.

До слова, з початку цього року медики отримали 40,4 мільйона гривень, які їм нарахували в якості 300% надбавки за роботу з коронавірусними пацієнтами. Торік виплати склали понад 75 мільйонів гривень.

Крім того, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що після Великодня очікується новий спалах захворюваності COVID-19

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав Степанов.