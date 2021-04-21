У Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця
З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.
"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - передає словами Степанова "РБК Україна".
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Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися попри прийдешні свята.
Раніше в мерії столиці попередили, що на Великдень в місті планується ввести додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не сталося інфекційного вибуху.
Які обмеження приготували для киян та гостей столиці, стане відомо ближче до свята.
Варто зазначити, що в Україні за минулу добу, 20 квітня, було підтверджено 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 411 хворих, померли 429 пацієнтів, одужали 14 720 осіб.
Всього за час пандемії коронавірусом захворіло понад два мільйонів українців.
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