За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.

У Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця

"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - передає словами Степанова "РБК Україна".

Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися попри прийдешні свята.

Раніше в мерії столиці попередили, що на Великдень в місті планується ввести додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не сталося інфекційного вибуху.

Які обмеження приготували для киян та гостей столиці, стане відомо ближче до свята.





Варто зазначити, що в Україні за минулу добу, 20 квітня, було підтверджено 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 411 хворих, померли 429 пацієнтів, одужали 14 720 осіб.

Всього за час пандемії коронавірусом захворіло понад два мільйонів українців.







