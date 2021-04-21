На Житомирщині жінка з 6-річним сином жила в хліві
Кричущі подробиці повідомили в інтернет-виданні "Субота".
Про інцидент, 21 квітня, повідомили працівники соцслужб. За їх інформацією, в одному з сіл 32-річна мати з 6-річним сином живуть у хліві. Більш того, жінка зловживає алкоголем і не піклується про дитину.
Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, які прибули на місце, вона винаймала житло в селі, однак через постійну пиятику господарі попросили її звільнити орендоване приміщення.
6-річну дитину в результаті доставили в лікарню, а на матір склали протокол.
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