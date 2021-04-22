Популярна українська співачка Настя Каменських у купальнику і пляжній хустці підкорила схожістю з мамою
Настя вирішила поділитися яскравим кадром з відпочинку в Мексиці, де проводить час з мамою, подругами і колегами. Знімаючи своє реаліті-шоу, не забуває Каменських приділяти час і своїй мамі Ліді, з якою досить довірливо спілкується.
Як можна помітити, на знімку задоволена Настя, Аня і мама Каменських підкорювали різними і простими образами. Увага користувачів була звернена на витончений вигляд.
"Мені так пощастило з мамою @lida.kamenskux і найкращою подругою @annchuk ! Вони завжди підтримують мої ідеї. І завжди готові разом зі мною на будь двіж 😂
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Олег Винник і його "таємна дружина" не впоралися з силою почуттів на публіці: "Шалене кохання"
Полякова показала поблизу свою 62-річну маму, якій не даси і 40 років: красномовні кадри
Олег Винник, в житті якого з'явилася красуня з "Х-Фактора", оголосив про важливу подію: "Слава Богу!"
Дан Балан з'явився поруч із красунею-блондинкою, в Мережі розкрили деталі: "Все, Тінка у відставці?"
⁃ А давайте все кинемо і на кілька тижнів поїдемо жити в Мексику? 🤔
⁃ Давай!
⁃ Може прогуляємося пішки кілька км в абсолютно незнайомій місцевості в пошуках їжі?
⁃ Можна 😅
⁃ Не хочете пройти сакральний ритуал древніх майя?
⁃ Дати 🤗
І будь ласка, не питайте більше, чому на фото і в відео і в реаліті так мало моїх @ilona_ku і @upintothesky, які теж з нами Поїхали 😂 вони вічно "в телефонах" і роботі, і навіть на перезавантаженні, а у відпустку їх взагалі складно відправити🙄 Так що я вже змирилася😅❤️», - жартівливо написала Настя.
Шанувальники висловили свою думку:
"Дитячий сад; Круто, коли батьки на одній хвилі; ви нереальні, дуже емоційні, такі душевні, неймовірно красиві і талановиті; Круто 👍; красуні!🔥 ; Дівчата-красатулі 😍; стегенце)))🔥; Клаааас🔥ви кращі ❤️; а чого вона маму по імені називає?; Дуже добре виглядає".
Як видно, в цілому на відпочинку зірка показує, як проводить час разом з подругами, не забуваючи демонструвати фігуру в купальниках.
Раніше Настя позувала в бікіні бузкового кольору, а на руці блищало два браслети. Артистка широко посміхалася, показуючи напій в баночці, який приносить їй радість.
"Піднімаю на честь виходу 4 серії #Реалитидевочки... Улюблене ігристе мільйонів українців. Свіже, ароматне, з нотками полуниці 🍓", - написала співачка.
Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру
Як повідомляла Politeka, ігрива Каменських в легкому халатику блиснула своїми екзотичними плодами
Також Politeka писала, що "вагітна" Настя Каменських впала посеред вулиці