Популярна українська співачка Настя Каменських у купальнику і пляжній хустці підкорила схожістю з мамою

Настя вирішила поділитися яскравим кадром з відпочинку в Мексиці, де проводить час з мамою, подругами і колегами. Знімаючи своє реаліті-шоу, не забуває Каменських приділяти час і своїй мамі Ліді, з якою досить довірливо спілкується.

Як можна помітити, на знімку задоволена Настя, Аня і мама Каменських підкорювали різними і простими образами. Увага користувачів була звернена на витончений вигляд.

"Мені так пощастило з мамою @lida.kamenskux і найкращою подругою @annchuk ! Вони завжди підтримують мої ідеї. І завжди готові разом зі мною на будь двіж 😂

⁃ А давайте все кинемо і на кілька тижнів поїдемо жити в Мексику? 🤔

⁃ Давай!

⁃ Може прогуляємося пішки кілька км в абсолютно незнайомій місцевості в пошуках їжі?

⁃ Можна 😅

⁃ Не хочете пройти сакральний ритуал древніх майя?

⁃ Дати 🤗

І будь ласка, не питайте більше, чому на фото і в відео і в реаліті так мало моїх @ilona_ku і @upintothesky, які теж з нами Поїхали 😂 вони вічно "в телефонах" і роботі, і навіть на перезавантаженні, а у відпустку їх взагалі складно відправити🙄 Так що я вже змирилася😅❤️», - жартівливо написала Настя.

Шанувальники висловили свою думку:

"Дитячий сад; Круто, коли батьки на одній хвилі; ви нереальні, дуже емоційні, такі душевні, неймовірно красиві і талановиті; Круто 👍; красуні!🔥 ; Дівчата-красатулі 😍; стегенце)))🔥; Клаааас🔥ви кращі ❤️; а чого вона маму по імені називає?; Дуже добре виглядає".

Як видно, в цілому на відпочинку зірка показує, як проводить час разом з подругами, не забуваючи демонструвати фігуру в купальниках.

Раніше Настя позувала в бікіні бузкового кольору, а на руці блищало два браслети. Артистка широко посміхалася, показуючи напій в баночці, який приносить їй радість.

"Піднімаю на честь виходу 4 серії #Реалитидевочки... Улюблене ігристе мільйонів українців. Свіже, ароматне, з нотками полуниці 🍓", - написала співачка.

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