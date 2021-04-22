Відома співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", а також подруга Макса Барських, показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Міша Романова стала популярна після своєї участі в проекті "ВІА Гра". Красуню також пов'язують із завидним красенем Максом Барських, але пара спростовує можливий роман. Не забуває красуня розвивати свій блог в соціальних мережах, де публікує цікаві образи.

Цього разу Міша опублікувала фото з Затоки. Красуня стояла в помаранчевому піджаку і окулярах, а знизу одягла жилет. Романова демонструвала ідеальну фігуру, а очі закрила від задоволення.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Боже, як вам йде цей колір", "це любов", " Міша, всі кольори спектра тобі до лиця!!!!Красуня!!!", "Соковитий образ!) ", "Я останнім часом так полюбила цей колір. І тобі дуже йде! Касивая-касивая", " Прости, але ти, як апельсинка! Але на блакитному тлі образ просто карколомний!, "Нереальний. Спочатку не впізнала, образ зовсім інший!) ", "Красуня, як завжди в принципі, шкода тебе більше немає в ВІА Грі, на новий склад дивитися не можу, з вашим складом було краще!".

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