Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час, поки його дружина Катерина Осадча у відрядженні

Новий кадр шоумен показав в сторіс свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зараз Катя Осадча знаходиться на зйомках "Світського життя" в Туреччині. Ведуча публікує сонячні фото. Схоже, вона знаходить час не тільки для роботи, але і для прогулянок на березі моря.

Тим часом, Горбунов, який залишився вдома, взяв на себе всі обов'язки по догляду за їх сином.

На новому фото шоумен показав, що відвів дитину до перукаря.

"Поки мама у відрядженні", - написав він.

"Для сина мрію стати "татом життя", щоб він мною пишався, тому намагаюся приділяти йому максимум уваги. Хоча насправді дуже багато уваги дитині і не потрібно – його просто треба уважно вислухати, підтримати, щоб він розумів: в сім'ї його всі люблять і у нього є надійний тил. Так виховували мене, так виховую І я Івана", - розповідав раніше Горбунов.

Нагадаємо, в лютому 2017 року Юрій Горбунов і Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого у них народився син Іван-зараз хлопчикові вже чотири роки.

Як відомо, Юрій Горбунов раніше був одружений на колишній актрисі балету Івано-Франківського театру Людмилі, яка старша за нього на 10 років. У 2011 році він став дідусем — дочка Ксенія народила внучку Поліну.

Нагадаємо, що щасливий Горбунов похвалився початком гарячої пори, розлютивши мережу: «гроші не пахнуть...».

Як Politeka писала, що Горбунова і Осадчу застали за кокетством за лаштунками "Голос країни", з'явилися кадри: навіть язик показав.

Також Politeka повідомляла, що Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою:"молодці, чудове".