Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час, поки його дружина Катерина Осадча у відрядженні
Новий кадр шоумен показав в сторіс свого Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зараз Катя Осадча знаходиться на зйомках "Світського життя" в Туреччині. Ведуча публікує сонячні фото. Схоже, вона знаходить час не тільки для роботи, але і для прогулянок на березі моря.
Тим часом, Горбунов, який залишився вдома, взяв на себе всі обов'язки по догляду за їх сином.
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На новому фото шоумен показав, що відвів дитину до перукаря.
"Поки мама у відрядженні", - написав він.
"Для сина мрію стати "татом життя", щоб він мною пишався, тому намагаюся приділяти йому максимум уваги. Хоча насправді дуже багато уваги дитині і не потрібно – його просто треба уважно вислухати, підтримати, щоб він розумів: в сім'ї його всі люблять і у нього є надійний тил. Так виховували мене, так виховую І я Івана", - розповідав раніше Горбунов.
Нагадаємо, в лютому 2017 року Юрій Горбунов і Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого у них народився син Іван-зараз хлопчикові вже чотири роки.
Як відомо, Юрій Горбунов раніше був одружений на колишній актрисі балету Івано-Франківського театру Людмилі, яка старша за нього на 10 років. У 2011 році він став дідусем — дочка Ксенія народила внучку Поліну.
Нагадаємо, що щасливий Горбунов похвалився початком гарячої пори, розлютивши мережу: «гроші не пахнуть...».
Як Politeka писала, що Горбунова і Осадчу застали за кокетством за лаштунками "Голос країни", з'явилися кадри: навіть язик показав.
Також Politeka повідомляла, що Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою:"молодці, чудове".