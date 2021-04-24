Співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, збентежила спокусливими кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, показавши закулісся зйомок для журналу Vogue (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ліда змінила кілька нарядів: один кращого іншого. Так, співачка з'явилася на кадрах у вузькій сукні чорного кольору з шаленим розрізом до стегна. Дівчина похвалилася довгими ніжками, дивитися на які одне задоволення. Крім того підопічна Монатіка продемонструвала струнку фігуру в блакитній сукні на тонких бретелях, а також в жакеті м'ятного відтінку і білій міні-спідниці.

Ще одним важливим моментом в цій фотосесії стало розкішне авто, яке миготіло в кожному кадрі. На деяких з них Ліда позувала на капоті.

"Це був перший, сонячний, весняний день. Тест-драйв ексклюзивно для @vogue_ukraine. Backstage 🤍 як це було, давайте дивитися разом", - повідомила співачка в підписі.

За короткий час користувачі встигли поставити більше 2000 лайків, а також прокоментувати:

"Вау😍модель"

"Неймовірна😍😍"

"дуже 😍"

"Ти мене бісиш, ну чого ти така красива"

Зазначимо, Лідія Скорубська (справжнє ім'я артистки) починала свою кар'єру з запису каверів. Одним з найпопулярніших став кавер на пісню Кузьми Скрябіна «Спи собі сама». Після цього була спільна робота з Монатіком над піснею "Добеги", з яким співачка виступала на НСК "Олімпійський". Також Ліда Лі взяла участь у "Голос країни-10", вийшовши на сцену з піснею "Bang Bang". Для подальших виступів вона, звичайно ж, вибрала команду Монатіка.

Нагадаємо, підопічна Монатіка в напівпрозорому вбранні вразила пластикою:"Ну це просто неможливо шикарно".

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