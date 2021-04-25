Дочка української актриси Ольги Сумської Тоня Паперна похвалилася спокусливим образом

Як передає Politeka.net, новим знімком актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Попри те, що Антоніна досі перебуває в декреті, вона не перестає радувати своїх шанувальників кадрами з особистого життя.



На цей раз 30-актриса постала на кадрі в чорній сукні, яка підкреслила її форми. А ось на задньому тлі, судячи з усього, був її улюблений Володимир Яглич, з яким вони разом вже понад п'ять років.

Пара виховує двох дітей, хоча офіційно не зареєструвала свої стосунки.

"Так, гаразд. Хороша", "Фон шикарний", "Ну неймовірно хороша", "Красуня", "Гарний макіяж", - писали в коментарях під постом Тоні.

Знімок не залишив без уваги і маму актриси.

"Вогонь", - написала Ольга Сумська під знімком.

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