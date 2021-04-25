Український ведучий Роман Мєдний розповів про нинішнє життя в Донецьку

Телеведучий Роман Мєдний вже півроку проживає в рідному місті, яке тимчасово окуповане.

Роман розповів про емоції, які переважають зараз у донеччан, повідомляється в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Надії точно я не відчуваю. Якщо і надія, то тільки пов'язана з тим, щоб виїхати звідси. Тобто надія"на виїхати". А Приниження-так. Дика образа і до української сторони, і до російської сторони, тому що величезна кількість людей залишилася неприкаяними.

Тому що потрібно розуміти, що цей переворот робили якісь сотні, але ще є сотні тисяч, які стали просто заручниками ситуації-це ті люди, яким просто нікуди бігти. І у цих людей дика образа, тому що ні туди, ні сюди ситуація не вирішилася, фактично цей край виявився відрізаним від світу", - розповів телеведучий.

Крім того, нещодавно ми писали, що 15-річний підліток повідомив в поліцію, що на нього з ножем напала рідна мати.