В Украине под угрозой ликвидации находятся 93 школы

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, где предусмотрено предоставление разрешения местной власти свободно использовать имущество ликвидированных школ для нужд местных общин, передает osvita.ua.

2 558 учреждений среднего образования является «малокомплектными», в Донецкой области 10 школ приостановили деятельность из-за отсутствия детей.

Сейчас на балансе местных органов самоуправления находится 365 ликвидированных имущественных комплексов ликвидируемых коммунальных учебных заведений в сельской местности.

Кроме этого, сообщается о возможности ликвидации в 2021 - 2022 гг. 93 учебных заведений среднего образования в сельской местности

В течение ближайшего времени могут быть ликвидированы 10 школ в Запорожской области, 23 учебные заведения Житомирской области, 39 школ и филиалов во Львовской области.

Также, ликвидировать могут 8 школ в Одесской области, 6 школ в Хмельницкой, по 5 в Николаевской и Сумской областях и 2 школы в Черкасской области.

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