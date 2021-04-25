Украинский ведущий Роман Медный рассказал о нынешней жизни в Донецке

Телеведущий Роман Медный уже полгода проживает в родном городе, который временно оккупирован.

Роман рассказал об эмоциях, какие преобладают сейчас у дончан, сообщается в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Надежды точно я не ощущаю. Если и надежда, то только связанная с тем, чтобы уехать отсюда. То есть надежда "на уехать". А унижение - да. Дикая обида и к украинской стороне, и к российской стороне, потому что огромное количество людей осталось неприкаянными.

Потому что нужно понимать, что этот переворот делали какие-то сотни, но еще есть сотни тысяч, которые стали просто заложниками ситуации - это те люди, которым просто некуда бежать. И у этих людей дикая обида, потому что ни туда, ни сюда ситуация не решилась, фактически этот край оказался отрезанным от мира", - рассказал телеведущий.

Кроме того, недавно мы писали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать.