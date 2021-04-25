Текст найпотужнішої молитви, щоб впоратися з будь-яким болем

Читаючи її, можна впоратися з будь-яким болем, що слід робити в повній самоті, на колінах і при запалених свічках.

Думати під час молитви потрібно про щось хороше і світле.

Господи! Боже милостивий!
Нехай святиться Ім'я Твоє на Небесах і на Землі.Від краю і до краю Всесвіту!Господи! Зміцни сили в протистоянні силам мороку,
щоб не тільки протистояти йому, а й очищати землю-матінку
від цього сміття. Навчи відокремлювати благо від зла і перебувати в спокої і твердості духу, щоб гідно творити між людей волю Твою.
Зміцни сили братів і сестер моїх-як близьких, так і невідомих мені. Нехай побачать вони справжню славу Твою і здійсняться любові в серці своєму.
І долають перешкоди темні в русі по шляху до світла.
І нехай простягнуть один одному руки свої і віддадуть безмірно тепло душі.
Господи! Нехай здійсниться воля Твоя! І перебуватиме на землі єдиний народ,
люблячий матір свою-природу, возз'єднаний з Тобою любов'ю
своєю і йде по шляху істинного духовного розвитку, спираючись на
останній заповіт твій.

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Дуже сильні слова, які все ж варто розділити на ранок і вечір. Наприклад, до заходу сонця краще прочитати наступні рядки.

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Благослови, Господи, на діяння дня прийдешнього, і нехай будуть ... зустрінуті труднощі його яко і личить йде під світлом твоїм.

А ось ввечері:

Заповни, Господи, втрачені сили на благо, щоб підготуватися до зустрічі дня майбутнього. Амінь.

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Нагадавши молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

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