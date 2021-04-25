Текст найпотужнішої молитви, щоб впоратися з будь-яким болем

Читаючи її, можна впоратися з будь-яким болем, що слід робити в повній самоті, на колінах і при запалених свічках.

Думати під час молитви потрібно про щось хороше і світле.

Господи! Боже милостивий!

Нехай святиться Ім'я Твоє на Небесах і на Землі.Від краю і до краю Всесвіту!Господи! Зміцни сили в протистоянні силам мороку,

щоб не тільки протистояти йому, а й очищати землю-матінку

від цього сміття. Навчи відокремлювати благо від зла і перебувати в спокої і твердості духу, щоб гідно творити між людей волю Твою.

Зміцни сили братів і сестер моїх-як близьких, так і невідомих мені. Нехай побачать вони справжню славу Твою і здійсняться любові в серці своєму.

І долають перешкоди темні в русі по шляху до світла.

І нехай простягнуть один одному руки свої і віддадуть безмірно тепло душі.

Господи! Нехай здійсниться воля Твоя! І перебуватиме на землі єдиний народ,

люблячий матір свою-природу, возз'єднаний з Тобою любов'ю

своєю і йде по шляху істинного духовного розвитку, спираючись на

останній заповіт твій.