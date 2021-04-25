Текст найпотужнішої молитви, щоб впоратися з будь-яким болем
Читаючи її, можна впоратися з будь-яким болем, що слід робити в повній самоті, на колінах і при запалених свічках.
Думати під час молитви потрібно про щось хороше і світле.
Дуже сильні слова, які все ж варто розділити на ранок і вечір. Наприклад, до заходу сонця краще прочитати наступні рядки.
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Благослови, Господи, на діяння дня прийдешнього, і нехай будуть ... зустрінуті труднощі його яко і личить йде під світлом твоїм.
А ось ввечері:
Заповни, Господи, втрачені сили на благо, щоб підготуватися до зустрічі дня майбутнього. Амінь.
Нагадавши молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.
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