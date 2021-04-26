В Україну раптово повернулася Снігова погода
Як передає Politeka.net, негода прийшла на Черкащину.
Судячи з відео з веб-камер в Умані, туди прийшла справжня зима в кінці квітня.
Сніговий покрив на вулицях міста становив кілька сантиметрів, але він швидко танув, оскільки температура повітря вище нуля.
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Сніг засинає і Карпати. У горах температура повітря опустилася до 5 градусів морозу, а рятувальники попереджають про значну небезпеку сходження лавин.
"Станом на 07: 50, 26.04.2021 на р.Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с. Температура повітря -5°С", - йдеться в повідомленні чорногорського гірського пошуково-рятувального поста.
Нагадаємо, що мокрий сніг і заморозки: синоптик дала прогноз на Вербну неділю, названа дата потепління.
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