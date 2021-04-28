Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала себе на зйомках

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк прославилася завдяки своїй участі в проекті "Супер топ-модель по-українськи". За зіркою в соціальних мережах стежать сотні тисяч фанатів і красуня намагається їх не розчаровувати.

Цього разу Соня опублікувала фото в червоній сукні, окулярах і колготах. Так як наряд був трохи задертий, можна побачити стрункі ніжки красуні. Але увагу привертає інше-синяк, який видно через колготки.

"Чищу комп / ностальгую / звіряю синці на колінах. Пам'ятайте, який це був епізод", - написала Соня під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не пам'ятаю епізод, пам'ятаю спеку, дах, тебе і Монатіка))", "Червоний вам дуже йде", "4 випуск втмпу, випробування з Монатіком", "а чи будуть ще виходити сезони тмпу?".

Повідомлялося, відомий фотограф і зірка "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як змінилася, змінивши колір очей.

На фото Соня позує разом з подружкою-блондинкою, а на другому - сама. Дівчина показує чудовий макіяж, який підкреслює її красу.

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