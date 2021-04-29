Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча і її чоловік Юрій Горбунов стали батьками у 2017 році
Осадча і Горбунов здаються одною з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, передає Politeka.net.
До слова, пара довго приховувала стосунки, а Катя ховала кругленький животик під об'ємними нарядами. Однак коли, вже було неможливо що-небудь приховати зірки розповіли, що тепер вони разом.
Зараз пара виховує сина, Івана. Щасливі батьки часто діляться кадрами проведення часу з сім'єю.
Так, цього разу Горбунов в сторіс розмітив фото, де його чотирирічний син сидить за кермом іномарки.
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Примітно, що батько посадив сина за кермо, поки не бачила Осадча, яка зараз знаходиться в Туреччині. Відомо, що телеведуча вирушила за кордон, де поєднала відпочинок з роботою. Зірка навідалася в гості до сім'ї співачки Олі Полякової і записала інтерв'ю.
До слова, зараз ходять чутки про третю вагітність Осадчої. Користувачі мережі стали помічати, що знаменитість стала приховувати живіт, як в попередній раз.
Зазначимо, що в одному з інтерв'ю Катя і Юрій розповіли - до відносин вони були знайомі 10 років, але за цей період жодного разу разом не працювали. Обидва відчували один до одної дружню симпатію, але після того, як стали вести "Голос. Діти " все змінилося. У перервах між зйомками обидва зідзвонювалися і ходили на вечері, і в підсумку вони стали зустрічатися.
Нагадаємо, що Горбунов похвалився перетворенням чотирирічного сина: "поки мама у відрядженні"
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