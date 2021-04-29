Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча і її чоловік Юрій Горбунов стали батьками у 2017 році

Осадча і Горбунов здаються одною з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, передає Politeka.net.

До слова, пара довго приховувала стосунки, а Катя ховала кругленький животик під об'ємними нарядами. Однак коли, вже було неможливо що-небудь приховати зірки розповіли, що тепер вони разом.

Зараз пара виховує сина, Івана. Щасливі батьки часто діляться кадрами проведення часу з сім'єю.

Так, цього разу Горбунов в сторіс розмітив фото, де його чотирирічний син сидить за кермом іномарки.

"Мій солодкий драйвер", - написав телеведучий.

Примітно, що батько посадив сина за кермо, поки не бачила Осадча, яка зараз знаходиться в Туреччині. Відомо, що телеведуча вирушила за кордон, де поєднала відпочинок з роботою. Зірка навідалася в гості до сім'ї співачки Олі Полякової і записала інтерв'ю.

До слова, зараз ходять чутки про третю вагітність Осадчої. Користувачі мережі стали помічати, що знаменитість стала приховувати живіт, як в попередній раз.

Зазначимо, що в одному з інтерв'ю Катя і Юрій розповіли - до відносин вони були знайомі 10 років, але за цей період жодного разу разом не працювали. Обидва відчували один до одної дружню симпатію, але після того, як стали вести "Голос. Діти " все змінилося. У перервах між зйомками обидва зідзвонювалися і ходили на вечері, і в підсумку вони стали зустрічатися.

Нагадаємо, що Горбунов похвалився перетворенням чотирирічного сина: "поки мама у відрядженні"

Як повідомляла Politeka, Осадча втекла з України в літо, показавши образ для пляжу: "дивишся і настрій піднімається"

Також Politeka писала, що "вагітна" Катя Осадча, залишивши Горбунова, помчала з України до моря: "вже відчувається...".