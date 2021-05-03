Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина поїхала у відпустку без чоловіка

Як передає Politeka.net, кілька днів тому Христина вирушила відпочивати до Єгипту, а Остапчук залишився в Києві один. Під час відпочинку Христина активно постить сторіс і фото у себе в Instagram і іноді передає привіт нудьгуючому чоловікові.

Так, у свіжих сторіс Христина вразилася місцевим колоритом і пустилася в танок. Вона почула східні мотиви і побачила красунь в екзотичних нарядах, які танцювали в готелі. Горняк, яка дуже любить танці, також вирішила потанцювати. Дівчина була одягнена в милий купальник рожевого кольору, який підкреслив її фігуру. Танці Христини точно не залишать її чоловіка байдужим.

"Коли почула запальні мотиви. Не розумію! Як вони роблять це на спеці?!",- підписала фото Горняк.

Також дівчина зазначила, що в Єгипті зараз дуже жарко. За її словами, навіть лежати в тіні досить важко, а дівчатам доводиться на такій спеці працювати.

Раніше ми писали, що Христина Горняк в купальнику вразила схожістю з моделлю Беллою Хадід. Красуня зняла відеопривіт для чоловіка, наробивши шуму в мережі. Свої достоїнства фігури вона вигідно підкреслила купальником.

Нагадаємо, що дружина Остапчука в рожевих "панталонах" видала подробиці відпустки в Єгипті:"Подружка вигнала з номера".

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