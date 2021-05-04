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В Україні знову випав сніг і очікуються заморозки

Як передає Politeka.net, у Гідромедцентрі очікують до -3 градусів морозу.

Заморозки накриють центральні і західні областях вночі 4 і 5 травня. Стовпчики термометра в деяких регіонах опустяться до 3 градусів нижче нуля.

Крім того, у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Варто відзначити, що на популярному гірськолижному курорті "Драгобрат" вночі 3 травня випав сніг.

Судячи з кадрів з веб-камер, замітало не менше, ніж взимку.

Зазначимо, що згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня вже до 10 травня в Україні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, а в 20-х числах травня спека вже сягатиме 30 градусів і вище.

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