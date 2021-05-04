В Україні знову випав сніг і очікуються заморозки
Як передає Politeka.net, у Гідромедцентрі очікують до -3 градусів морозу.
Заморозки накриють центральні і західні областях вночі 4 і 5 травня. Стовпчики термометра в деяких регіонах опустяться до 3 градусів нижче нуля.
Крім того, у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Варто відзначити, що на популярному гірськолижному курорті "Драгобрат" вночі 3 травня випав сніг.
Судячи з кадрів з веб-камер, замітало не менше, ніж взимку.
Зазначимо, що згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня вже до 10 травня в Україні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, а в 20-х числах травня спека вже сягатиме 30 градусів і вище.
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