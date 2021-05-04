Відома гімнастка Даша Ульянова, яка перемогла в шоу "Холостяк", показала, як проводить час на відпочинку

Як пише Politeka.net, Даша стала дуже відомою серед українців після того, як взяла участь у шоу "Холостяк". Зараз дівчина відпочиває на Сейшельських островах і регулярно ділиться з фанатами новими фото в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Даша опублікувала два знімки, як проводить час на пляжі. На першому фото Ульянова задерла ніжку вище голови, демонструючи розтяжку в останніх променях сонця, а на другому - зайшла в воду.

"Один захід не схожий на інший, фарби неба не бувають однаковими". Марк Леві.

Я ще ніколи не бачила настільки красивих заходів: на Сейшелах небо розливається всіма відтінками вогню", - написала зірка під фотографіями.

Фанати поставили понад 18 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як з облозки журналу"," красиві фото"," дуже красиво,спасибі Даша, що діліться такою красою"," досить знущатися над передплатниками"," Божественні фото"," дуже красиве місце і ви"," мені нагадало фламінго"," ожила картинка"," Даша - це вау", " Мур-мур. Амазоночка".

Ми писали, що відома українська гімнастка Даша Ульянова показала, де зараз живе.

Красуня показує, як і де проводить відпочинок. Виявляється, Даша вирішила жити на яхті.

"Я вибрала пожити на яхті, тому що саме так можна насолодитися красою островів і кожен раз купатися в новому місці", - написала переможниця "Холостяка".

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