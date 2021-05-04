Священик зловив свого помічника на гарячому

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували у Facebook-спільноті "Київ Оперативний" (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах видно, як чоловік ходив за батюшкою з кошиком, в яку парафіяни кладуть паски, в тому числі і гроші. Потім він дістав гроші і сховав їх собі в кишеню. Це помітив священик.

"Ярослав йди за мною. А ти що, гроші крадеш, або що? Я не зрозумів", - заявив священик.

У мережі бурхливо відреагували на інцидент:



Хочеш жити-вмій крутитися", "Бог дав, Бог взяв"," по ходу в минулому році Ярика обділили"," Позорище", " Немає слів! Позорище", - писали в коментарях під відео.