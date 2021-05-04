Священик зловив свого помічника на гарячому
Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували у Facebook-спільноті "Київ Оперативний" (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах видно, як чоловік ходив за батюшкою з кошиком, в яку парафіяни кладуть паски, в тому числі і гроші. Потім він дістав гроші і сховав їх собі в кишеню. Це помітив священик.
"Ярослав йди за мною. А ти що, гроші крадеш, або що? Я не зрозумів", - заявив священик.
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У мережі бурхливо відреагували на інцидент:
Хочеш жити-вмій крутитися", "Бог дав, Бог взяв"," по ходу в минулому році Ярика обділили"," Позорище", " Немає слів! Позорище", - писали в коментарях під відео.
Як ми повідомляли раніше, 23 квітня на Подолі гуляв підпилий чоловік в одязі священика. Перехожим він показував непристойні жести. У поліції також повідомили, що він встиг побити дівчину.
Нагадаємо, на Житомирщині в колодязях двох місцевих жителів вода стала гарячою.
Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися і штурмують облраду в Житомирі, відео з місця подій.
Також повідомлялося, що у Новоград-Волинському Житомирської області Американський стаффордшир-тер'єр накинувся на пенсіонерку.