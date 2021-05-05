Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька анонсувала зйомки в новому проекті і запропонувала вгадати, в якому
Як пише Politeka.net, зірка заінтригувала образом у розкішному шкіряному вбранні та берцях. Зарицька з красивим макіяжем і зачіскою стоїть на сходинках фургона, прочинивши двері (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
У 2017 році зірка разом з Микитою Будаш створила групу «KAZKA», яка поступово стала набирати популярність. Зараз же Олександра стала членом журі нового дитячого пісенного конкурсу.
Про це зірка розповіла у своєму Instagram.
"Пару тижнів тому були зйомки одного цікавого теле-проекту😌 Вийде він восени, але я вже дуже чекаю аби з вами поділитися 🙈
Хто здогадується, що за пооєкт? Є ідеї?",- написала автор поту.
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За словами артистки, восени українці побачать її в абсолютно іншому образі і шоу. І дівчині не кортить, так кортить поділитись хоча б деякими кадрами залаштунків.
Публікація за 2 години зібрала понад 2000 лайків і десятки коментарів.
"Майстер Шеф)".
"Україна має талант ?".
"Яка гарна сукня! Ваш образ -🔥 🔥 🔥".
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Нагадавши, музиканти з KAZKA вразили перетворенням, примірявши похмурі образи:"відпад".
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