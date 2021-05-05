Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе, хвалячись обновклю

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк вже давно завоювала серця мільйонів українців, беручи участь у різних розважальних проектах. Красуня активно веде соціальні мережі, де публікує підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу Леся вирішила поділитися знімкою в новій кофтині з написом LELENCIAGA. Красуня в такому вигляді гуляла по вулиці, залишивши волосся розпущеним.

"Оригінал або підробка? Я про кофтинку", - написала Леся під фото.

Фанати поставили понад 35 тисяч лайків і написали коментарі:

"Якщо з Хмельницького ринку, то тільки оригінал", " це як Дольче Кубана?", "Красиве фото. Оригінальна підробка", " звичайно, оригінал. Тільки від Леді Ле", "ти, мабуть, на хмарі брала", "губи якісь накачані", "свій мерч в студію", "звичайно, оригінал. Ви оригінал", "маєш клаасную кофту", "Ахаха, мене запитаєте","ти красуня і смішна з "Орла і Решка".

Ми писали, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк не обійшла стороною скандал, який спалахнув навколо Костянтина Меладзе.

"Ну що сказати. Хотілося б, звичайно, приклеїться до того скандалу, і заявити на весь світ, що за всю мою кар'єру мені ніхто нічого не пропонував. Було б, звичайно непогано", - жартівливо сказала Нікітюк.

Нагадаємо, Нікітюк зізналася, що завадило їй стати "Холостячкою" після Мішиної

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