Відома українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця "Холостяка-10", показала, як відпочиває на курорті
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова не так давно вирушила на Сейшельські острови. Красуня активно відпочиває у відпустці, ділячись цікавими фото в соціальній мережі Instagram.
Цього разу Даша опублікувала фото, де показала свого нового "друга" - черепаху. Красуня сиділа поруч на колінах в прозорій сукні, збираючись поцілувати тварину. На другому і третьому фото черепаха вже позувала сама. Ульянова розповіла про цю дивовижну істоту в публікації:
"Черепахи на Сейшелах.
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Мабуть, одне з найбільш захоплюючих пригод, яке нас чекало на Сейшелах, це острів великих черепах - курйоз. Тут живуть гігантські черепахи-довгожителі, в середньому їх життєвий період триває 100-150 років. Уявляєте ? А вага доходить до 250 кг
На території острова розташований черепашачий розплідник, в якому черепахи народжуються і ростуть до 5-ти років, після чого їх випускають в дику природу.
А ще ці велетні повністю нешкідливі, легко йдуть на контакт з людиною і видно, що звикли до туристів і люблять позувати на камеру.
Як вам мої нові друзі? Хотіли б відвідати це місце?".
Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дашуль, чекаємо більше фото і краси такої", "вона ще й посміхається", "яка милота", "Цапне, черепаха, за ті губахи".
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