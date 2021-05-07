Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк пограла з образами, довівши, що може бути абсолютно різною
Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала затишний лук, відмовившись від гламуру.
Так, Соня позувала в рожевому худі, який виглядав дещо розтягнутим, а також чорних штанях. При цьому дівчина натягнула капюшон і показала обличчя з мінімумом косметики.
Плакидюк відчувала себе розслаблено, позуючи перед великим дзеркалом зі стаканчиком кави.
"Створюю контраст з попереднім фото😜 і хвалюся улюбленою кофтою🌙", - повідомила вона в підписі.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Мішина показала, з яким настроєм прокидається поруч з Еллертом: "Висунула язик і..."
75-річна мама Дженніфер Лопес приголомшила нестаріючим виглядом поруч з онукою і дочкою: "Три королеви"
Лазановський показав Дорофєєвій, як і з ким живе після перемоги в "Голосі країни": "Боже, тобі щастить..."
Шевченко розповів про відхід зі збірної України: "Я хочу тренувати..."
Користувачі кинулися коментувати:
"Бодє яка дівчинка красива ❤️"
"Як мило ❤️😍"
"Чудова😍"
"Тааак, на тлі попереднього фото, це дійсно контраст 😏"
"Соню😍 🔥❤️ ти красуня😍"
Додамо, що на попередньому знімку, про який говорить Соня, вона приголомшила відвертим образом. Дівчина була в перуці, окулярах і бежевому корсеті з мегаоб'емною прикрасою на плечі. При цьому неможливо не звернути уваги на "півкулі", що показалися в її декольте. Видно, що фото студійне та пройшло всі "тортури" фільтрами і фотошопом.
"Леді гага😍"; "Воууууу жінка😍"; "я осліпла від цієї краси неймовірною"; "красивий колір 😍такий соковитий, лимонний!"; "Білі Айліш юкраїніан едішон️"; "Уууу яке масло масляне️️", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, Плакидюк із "Супер топ-модель по-українськи" задерла сукню, показавши синці
Також Politeka повідомляла, що Плакидюк із "Супер топ-модель по-українськи" показала свої експерименти із зовнішністю