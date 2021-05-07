Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк пограла з образами, довівши, що може бути абсолютно різною

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала затишний лук, відмовившись від гламуру.

Так, Соня позувала в рожевому худі, який виглядав дещо розтягнутим, а також чорних штанях. При цьому дівчина натягнула капюшон і показала обличчя з мінімумом косметики.

Плакидюк відчувала себе розслаблено, позуючи перед великим дзеркалом зі стаканчиком кави.

"Створюю контраст з попереднім фото😜 і хвалюся улюбленою кофтою🌙", - повідомила вона в підписі.

Користувачі кинулися коментувати:

"Бодє яка дівчинка красива ❤️"

"Як мило ❤️😍"

"Чудова😍"

"Тааак, на тлі попереднього фото, це дійсно контраст 😏"

"Соню😍 🔥❤️ ти красуня😍"

Додамо, що на попередньому знімку, про який говорить Соня, вона приголомшила відвертим образом. Дівчина була в перуці, окулярах і бежевому корсеті з мегаоб'емною прикрасою на плечі. При цьому неможливо не звернути уваги на "півкулі", що показалися в її декольте. Видно, що фото студійне та пройшло всі "тортури" фільтрами і фотошопом.

"Леді гага😍"; "Воууууу жінка😍"; "я осліпла від цієї краси неймовірною"; "красивий колір 😍такий соковитий, лимонний!"; "Білі Айліш юкраїніан едішон️"; "Уууу яке масло масляне️️", - відреагували користувачі.

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