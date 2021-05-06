Українка, яка пережила Другу світову війну, вилікувалася від коронавірусу
Історію 101-річної одеситки розповіли "Суспільне".
Євгенія Авраменко захворіла ще на початку березня, а показники сатурації досягали 83%.
Перебіг хвороби у жінки був важким - вона втрачала свідомість і задихався. До лікарні її покласти не вдалося, оскільки місць для хворих коронавірусом там не було.
Допомагала подолати хворобу ветерану її внучка, яка ставила їй крапельниці.
Лікування сім'ї обходилося в 2-3 тисячі гривень на добу.
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"Це і антибіотики, і ліки, щоб підтримати серцеву діяльність. Для ветеранів війни ці речі повинні бути безкоштовними", - поділилася внучка.
Раніше ми повідомляли, що в місті Чернівці 100-річна жінка вилікувалася від коронавірусу. Її госпіталізували в лікарню з 30% ураження легень.
Марія Тихонівна, якій вже 100 років, разом з усією родиною на початку березня захворіли ковидом. Жінку госпіталізували з ураженням легенів. Спочатку вона потребувала кисневої підтримки, проте з часом почала одужувати.
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