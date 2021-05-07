Український виконавець Віталій Козловський зізнався, що став учасником нового сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф"

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Віталій Козловський опублікував у своєму мікроблозі в Instagram яскравий кадр, яким оголосив про свою участь у кулінарному шоу "Майстер Шеф. CELEBRITY". Зазначимо, що новий сезон кулінарного проекту із зірковими учасниками українці побачать вже цього літа, а візьмуть участь у ньому відомі актори, співаки, танцюристи та актори.

На новій фотографії Віталік зображений на кухні кулінарного шоу, він весело посміхається, тримаючи в руках сріблясту сковорідку з логотипом шоу. Перед камерою артист з'явився у світлій сорочці і червоному фартусі з емблемою програми. "Ой, що то буде", - пописав фотографію Козловський.

Фолловери артиста тут же почали обговорювати його нове фото, а також участь в кулінарному проекті. "Що буде? Ви будете бити нас сковородою? "Можна мені такого кухаря на кухню?", "Молодець, попереду в новому завжди є інтерес, нові емоції і знання", "Ой, чекаємо", "Клас. Дуже чекаю", "Щось цікаве", "Буде гаряче" ,"Буде дуже круто", "Клас", "Треба ховатися", "Дуже хочу подивитися, і чекаю з нетерпінням", "Красунчик", "Коли?", "Ух, ручища які, і, як завжди, красень!",- пишуть захоплені шанувальники в коментарях під фото артиста.

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